Aéroport de Madrid : des grèves des employés de ravitaillement en carburant

Les employés de l’entreprise Spanish Intoplane Services (SIS), chargés du ravitaillement en carburant, vont opérer une série de grèves partielles d’une durée indéterminée à compter du 18 juillet 2019 à l’aéroport de Barajas à Madrid.



Les arrêts de travail devraient avoir lieu jeudi et samedi de 3h00 à 5h00 - de 10h00 à 12h00 et de 16h00 à 18h00.



Les compagnies aériennes pouvant être impactées sont les suivantes : Iberia, British Airways, Vueling et Ryanair. Les voyageurs d'affaires sont donc invités à se renseigner avant leur déplacement.