Une bonne nouvelle pour les voyageurs d'affaires souhaitant se rendre à Londres pour la journée. La compagnie aérienne Flybe propose désormais deux rotations quotidiennes en semaine, en plus d'un aller-retour le samedi et dimanche. Le premier vol Rennes-Londres décolle à 10h50 et le second à 21h20.



En 2018, la ligne affichait une fréquentation de 46 000 passagers, en hausse de 5%.