Aéroport de Rennes : nouveau record de trafic en juin

L'aéroport de Rennes a géré 83 246 passagers en juin 2018. Il s'agit d'un nouveau record mensuel de fréquentation pour la plate-forme.



Par ailleurs avec 385 689 voyageurs accueillis entre janvier et juin, l'installation bretonne a vu son trafic passagers grimper de 14,8% depuis le début de l’année. Elle se félicite de cette performance "c’est le plus haut niveau de trafic jamais enregistré dans l’histoire de la plate-forme. L’an dernier, le pic de trafic mensuel avait été atteint en août, soit deux mois plus tard que cette année".