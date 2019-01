Aéroport de Strasbourg : +7,4% en 2018

L'aéroport de Strasbourg-Entzheim a géré 1,29 million de passagers annuels en 2018. Cela représente une hausse de 7,4%. Cette croissance est principalement portée par l'activité des low-cost et par les vols charters saisonniers.



Le programme d'été 2019 compte quatre nouvelles destinations : Cagliari, Corfou, Tel-Aviv et Munich. Les deux premières seront opérées par Volotea à partir du mois de mai. La desserte israélienne sera assurée par la compagnie Arkia (de mai à août). Israir proposera aussi des vols charter en juillet et août. La liaison vers l'aéroport allemand sera lancée le 9 avril 2019. L'opérateur de cette ligne sous délégation de service public devrait être annoncé mi-février