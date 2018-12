Aéroport de Sydney: des chiots pour apaiser les passagers angoissés

Tous les mardis et les jeudis, de 7 heures à 9 heures du matin, un petit groupe de chiots attend les passagers nerveux dans les halls de l'aéroport.



Orchestrée par la compagnie American Airlines, cette initiative est destinée à attirer l'attention sur les importants bienfaits que peut entraîner le contact avec un chien: les chiens d'accompagnement apportent notamment du soutien aux personnes atteintes d'autisme et d'autres troubles mentaux. En permettant aux passagers de constater ces bénéfices sur leur état mental, les organisateurs espèrent encourager les voyageurs à soutenir l'association " Assistance Dogs Australia ", qui entraîne les jeunes animaux à leur futur métier. Alors qu'ils ne se trouvent qu'au tout début de leur entraînement, le contact avec les passagers est une étape importante de leur apprentissage.



Cette opération porte le nom de "EmBark", un jeu de mots entre le verbe "embarquer" et le verbe anglais "bark" signifiant aboyer.