Aéroport de Toulouse : 6 nouvelles destinations cet été

L'aéroport de Toulouse-Blagnac proposera une desserte de Châteauroux avec la compagnie IG Avion à partir du 27 mars. Les voyageurs d'affaires auront le choix entre 3 vols par semaine : les mardi, jeudi et dimanche. Ils pourront également s'envoler de Toulouse vers Lorient. APG Airlines assurera 5 fréquences hebdomadaires (du lundi au vendredi) entre les deux villes à compter du 3 avril.



La plate-forme lancera également, lors du programme d'été 2018, des dessertes plus estivales. Volotea ouvrira deux nouvelles destinations au départ de Toulouse : Pise, qui sera desservie 2 fois par semaine (mercredi, jeudi ou dimanche, selon la période), à partir du 12 avril et Catane (1 à 2 vols par semaine selon la période mercredi, vendredi), à compter du 13 avril.



Germania, pour sa part, met le cap sur la ville marocaine de Tanger. Elle assurera 2 vols par semaine à partir du 2 juillet (lundi et jeudi).



Autre nouveauté : Bodrum. La destination turque est proposée par FTI Voyages 1 fois par semaine (le dimanche, du 15 au 29 avril ; le vendredi, du 6 juillet au 31 août).



De plus, Ryanair reconduit ce printemps la liaison entre Toulouse et Edimbourg. Elle effectue deux liaisons par semaine (mercredi et dimanche).



D'autres dessertes déjà présentes au catalogue gagnent en attractivité, grâce à l’arrivée de compagnies aériennes qui ajoutent des dessertes supplémentaires :

- Ibiza (Air France, 1 vol le samedi du 1er juillet au 7 septembre, et des vols les mardi et jeudi du 24 juillet au 30 août ; easyJet, 1 vol par semaine du 30 juin au 1er septembre),

- Athènes (Air France, 1 vol le samedi toute la saison (en plus des 3 fréquences les lundi, mercredi et vendredi, du 23 juillet au 31 août),

- Héraklion (Volotea, 1 vol, par semaine le samedi),

- Rhodes (TUI, 1 vol par semaine le mardi du 1er mai au 18 septembre),

- Palerme (Aeroviaggi, 1 vol chaque vendredi du 20 avril au 5 octobre),

- Agadir (Germania/FTI Voyages, 1 vol par semaine le vendredi du 13 juillet au 30 août),

- Figari (Hop! Air France, 3 vols par semaine : les mardi et jeudi, du 24 juillet au 31 août ; le samedi, du 28 avril au 13 octobre),

- Marseille (Twin Jet, 1 vol par jour du lundi au vendredi),

- Caen (Air France, 4 vols par semaine les lundi, mercredi, vendredi et dimanche).

- Madrid (Ibiza Express, 1 vol par jour, en continuité de la ligne ouverte cet hiver),

- Francfort (Ryanair, 4 vols par semaine, les lundi, mercredi, vendredi et dimanche, en continuité de la ligne ouverte cet hiver),

- Séville (Ryanair, 2 vols par semaine, en continuité de la ligne ouverte cet hiver),

- Fuerteventura (Volotea, 1 vol par semaine le dimanche, en continuité de la ligne ouverte cet hiver),

- Agadir (Air Arabia Maroc, 2 vols par semaine les mardi et vendredi, en continuité de la ligne ouverte cet hiver).



Et certains transporteurs ont renforcé leurs lignes existantes au départ de Toulouse :

- Air Transat : +1 vol par semaine (soit 4 vols) vers Montréal,

- Aer Lingus : +1 vol par semaine (soit 6 vols) vers Dublin,

- Volotea : +1 vol par semaine (soit 2 vols) vers Santorin,

- Volotea : +1 vol par semaine (soit 2 vols) vers Cagliari,

- Hop! Air France : +2 vols par semaine (soit 3 vols) vers Calvi,

- Lufthansa : +4 vols par semaine (soit 4 vols par jour) vers Francfort.