Aéroport de Toulouse : un nouveau contrôle de sûreté et un duty free XXL

Les passagers découvriront le 5 avril une nouvelle zone de contrôle sûreté, concentrée sur le Hall D, et un duty free XXL. Les nouvelles installations ont été pensées pour offrir un passage plus facile et plus confortable de la zone de contrôle, tout en conservant un niveau de sécurité optimal.



La plate-forme explique : " Le Hall D devient ainsi le nouveau centre de gravité des modes d’accès à l’aéroport : d’un côté, le pôle des transports en commun tramway-bus ; en face, les parkings de proximité P1-P2-P3 ; de l’autre côté, les parkings éloignés P5-P6 dont la Navette bus gratuite dépose les passagers au pied du Hall D ".



La zone de contrôle accueillera désormais la totalité du dispositif de sûreté avec des postes d’inspection filtrage à haut débit et dotés des dernières technologies en matière de sûreté. Un circuit spécialement conçu pour les familles et les personnes à mobilité réduite a été mis en place.



Par ailleurs, les accès aux contrôles actuels via les Halls B et D seront définitivement fermés ce 5 avril.