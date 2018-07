Aéroports de Lyon et Rhônexpress livrent les bagages des voyageurs d'affaires

Eelway, partenaire d’Aéroports de Lyon et de Rhônexpress, propose des solutions de gestion et de transfert de bagages aux voyageurs de Lyon-Saint Exupéry depuis le 16 juillet. Le service est opéré dans un premier temps au niveau des arrivées du Terminal 2.Avec cette nouvelle offre, les voyageurs d'affaires peuvent partir de l’aéroport en direction de leur rendez-vous sans attendre leur valise. La startup s'occupe de tout. Elle récupère le ou les bagages sur le tapis roulant, les stocke si besoin et les livre à l’adresse et l’heure souhaitées par le passager.Pour profiter de ce service, il suffit de réserver son transport de bagages en ligne via le site de l'aéroport , 48h avant la date d’arrivée. La livraison est proposée sur toute l’agglomération lyonnaise au tarif de 60€ pour le 1er bagage, puis 10€ par bagage supplémentaire.Par ailleurs, le service Eelway est intégré dans le programme fidélité MyRhonexpress Avantages avec une offre spécifique.La startup Eelway a été identifiée par Vinci Airports en février 2016 lors du Vinci Startup Tour, concours européen itinérant visant à détecter des initiatives innovantes et prometteuses pour réinventer l’expérience client dans les aéroports. La jeune entreprise a ainsi bénéficié d’un accompagnement par les équipes de Vinci Airports pour le développement de son activité de transport de bagages au départ ou à l’arrivée des aéroports, notamment en vue de son déploiement sur l’aéroport Lyon-Saint Exupéry, en partenariat avec les sociétés Aéroports de Lyon et Rhônexpress.