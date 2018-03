Aigle Azur, cap sur Shanghai ?

C’est le 29 mars prochain qu’Aigle Azur devrait annoncer son vol vers Shanghai. Avec à son capital, à hauteur de 48%, le chinois HNA, déjà présent au sein Hong Kong Airlines, China West Airlines, Lucky Air, Tianjin Airlines, et Hong Kong Express, le groupe français, très présent sur l’Algérie et l’Afrique vise de nouvelles destinations au-delà du Portugal et du Liban.