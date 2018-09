Aigle Azur décolle vers Milan et se renforce en Europe

Aigle Azur opère désormais 6 vols par semaine entre Paris-Orly et Milan-Malpensa et prévoit d’ores et déjà d’augmenter ses fréquences jusqu’à 18 vols par semaine à partir du 28 octobre prochain. Ainsi, la compagnie proposera des vols le matin et en début de soirée, facilitant ainsi les déplacements en journée.



Le lancement de ce Paris-Orly - Milan s’ajoute aux autres lignes ouvertes depuis l’année dernière en Europe. Aigle Azur poursuit par ailleurs le renforcement de son réseau européen en ajoutant de nouvelles fréquences entre Paris-Orly et Berlin, 2 vols quotidiens à partir du 28 octobre prochain.