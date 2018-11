Aigle Azur et Air Caraïbes nouent un codeshare

Aigle Azur et Air Caraïbes ont noué un accord stratégique de partage de codes. Il permet aux clients de réserver en une seule fois un voyage comprenant des vols des deux compagnies.



Ainsi, ils auront la possibilité de combiner les destinations du transporteur antillais (Guadeloupe, Martinique, Guyane, Saint-Martin, Haïti, République dominicaine et Cuba ou encore La Réunion, San Francisco et Tahiti grâce à French Bee) avec les 9 villes desservies par Aigle Azur : Porto, Faro et Funchal (Madère) au Portugal, Milan (Italie), Beyrouth (Liban), Berlin (Allemagne) et Bamako (Mali).



Les destinations Moscou (Russie) et Alger (Algérie) sont quant à elles proposées actuellement via un accord interline SPA (Special Prorate Agreement).



Le communiqué ajoute "A titre d’exemples, la collaboration spatiale franco-russe génère de fréquents déplacements entre Moscou et la Guyane. Aux Antilles et en Guyane se trouvent également de fortes communautés libanaises, dont les allers-retours vers Beyrouth seront désormais simplifiés via Orly".