Aigle Azur inaugure sa liaison Paris-Kiev

Vendredi 19 avril, le premier vol entre Paris et Kiev, opéré par Aigle Azur, atterrissait à 2h20 (heure locale) en Ukraine. A bord de l'A320, 128 passagers, soit un taux de remplissage de 73%. " Nous sommes très heureux de poser nos Airbus A320 en Ukraine et ainsi d’ajouter Kiev à notre réseau européen. Nous continuons à écrire l’histoire de la compagnie en consolidant nos lignes historiques et en activant de nouveaux leviers de croissance en Europe" , a déclaré Frantz Yvelin, Président d'Aigle Azur.



La compagnie aérienne reliera Paris-Orly et Kiev-Boryspil trois fois par semaine les mardis, jeudis et samedis. Retours les mercredis, vendredis et dimanches.