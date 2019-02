Aigle Azur lance le service de paiement fractionné

La nouvelle solution de paiement dématérialisée d'Aigle Azur permet aux voyageurs d'affaires de régler leurs billets en plusieurs fois. Elle est proposée pour tout achat effectué sur le site de la compagnie compris entre 100€ et 4 000€. La facture peut être fractionnée en 3 ou 4 mensualités.



Le passager aura uniquement besoin de se munir d’une carte bancaire Visa ou Mastercard pour effectuer son paiement et n'aura pas à fournir de justificatif annexe. L’offre peut être utilisée quelle que soit la date de voyage choisie par le client, sur tous les vols opérés par le transporteur, en aller simple et en aller-retour.



Comment ça marche ?

Il suffit d’effectuer sa réservation normalement, puis, une fois le panier confirmé, activer l’option de paiement en 3 ou 4 fois sur la page "Choix du mode de paiement". Il clique par la suite sur l’onglet "paiement en 3 fois" ou "paiement en 4 fois" et fait son choix. Le site redirige alors le passager vers une page récapitulative avec le détail de la commande reprenant :



- le montant fractionné de chacune des échéances choisies (3 ou 4 fois)

- les dates de prélèvements

- les frais associés



Pour le paiement en 3 fois, le montant des frais s’élève à 1,59% et à 2,40% pour celui en 4 fois. De plus, la durée maximale entre le versement de la première échéance et de la dernière est de 2 ou 3 mois selon l’offre choisie.