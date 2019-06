Aigle Azur modernise son site internet

En plus des services déjà existants du site tels que le paiement en 3 ou 4 fois (disponible depuis janvier dernier), la possibilité de poser une option afin de bloquer le tarif et enfin le paiement partagé, le nouveau site d'Aigle Azur propose de nouvelles fonctionnalités.



Sont désormais disponibles:

un moteur de recherche permettant la visibilité des disponibilités et des meilleurs tarifs selon les dates de voyage;

une carte interactive reprenant l’ensemble des destinations au meilleur prix;

la géolocalisation proposant des offres adaptées selon la localisation du voyageur

et de nouvelles devises intégrées permettant la réservation de billets dans différentes monnaies.