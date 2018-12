Aigle Azur se renforce sur Moscou

Un an après le lancement de sa desserte de Moscou-Domodedovo, Aigle Azur va renforcer sa liaison bihebdomadaire avec deux nouvelles fréquences. Le 3eme vol sera assuré à partir du 26 décembre 2018 tandis que le 4eme sera ajouté à compter du 4 mars 2019.La compagnie proposera ainsi 4 liaisons par semaine. L'avion décollera alors d'Orly à 22h45 tous les lundi, mercredi, vendredi et dimanche. Le départ de Moscou est à 5h30 tous les lundi, mardi, jeudi et samedi.Les vols vers la Russie sont opérés en Airbus A320 configurés en bi-classe disposant de 12 sièges affaires et 168 sièges économiques.Depuis août 2018, Aigle Azur opère ses vols entre Paris et Moscou en codeshare avec S7 Airlines (Siberia Airlines). La compagnie aérienne russe assure aux passagers d’Aigle Azur des connexions intéressantes, notamment vers Saint-Pétersbourg. Bientôt, 9 destinations se rajouteront à cet accord de codeshare.