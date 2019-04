Aigle Azur stoppe sa liaison Paris-Pékin

Aigle Azur stoppe sa liaison entre Paris et la capitale chinoise, qu'elle desservait depuis septembre 2018. La ligne n'aura tenu que quelques mois, faute de rentabilité.



« Comme annoncé le 21 mars dernier, Aigle Azur a suspendu ses trois vols par semaine fin mars 2019. Nous souhaitions la reprise de la desserte dans la seconde partie du mois de mai sous réserve notamment de l’obtention des slots requis à l’aéroport de Pékin auprès des autorités compétentes. Or, à ce jour, Aigle Azur n’envisage plus cette reprise pour la saison été 2019 » , a déclaré la compagnie.