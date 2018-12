Air Affaires accélère son décollage avec une levée de fonds

"pour la plupart utilisateurs du service"

"d'organiser des événements partout en France pour faire connaître le club, contribuer au désenclavement des villes de taille moyenne, et enrichir la plate-forme technologique pour faciliter l’organisation des déplacements par les membres (application mobile, déplacement multi-étapes, porte-monnaie électronique)".

La plate-forme Air Affaires permet à ses membres PME de trouver un avion et un pilote professionnel pour leurs déplacements professionnels en quelques clics. Pour accélérer son développement, la société a levé 2,1 M€ auprès d’investisseurs privés avertis,, précise t-elle.Cette somme permettra de financer des embauches et des investissements. Un des objectifs de l'entreprise estPar ailleurs, la plate-forme devrait s'ouvrir à l’international en 2019.Actuellement, Air Affaires propose 173 appareils et 322 navigants. Elle estime que ses membres ont pu organiser 350 déplacements professionnels en avion privé vers plus de 120 destinations en France et en Europe depuis sa création en 2016.