Air Algérie: plusieurs cas graves d'intoxication sur des vols Paris-Alger

Depuis le vol entre Alger et Paris, le 6 avril et le 7 avril, les témoignages de passagers se multiplient sur une possible intoxication alimentaire. Celle-ci serait intervenue après avoir mangé à bord un repas composé de pâtes, de petits pois et d’une tranche de poulet.Selon Le Courrier de l’Atlas, depuis ces dates, plus d’une quarantaine de passagers se sont plaints d’une intoxication alimentaire. Certains ont été hospitalisés en urgence.Plusieurs passagers ont ou devraient déposer plainte contre la compagnie aérienne pour "" ou "mise en danger de la vie d’autrui." Selon eux, la compagnie aurait dû mettre au moins en place une "ou alerter les autorités de santé et les passagers sur un possible risque.L'enquête sur ces cas d'intoxication alimentaire est à lire sur le site du Courrier de l'Atlas