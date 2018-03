Air Algérie se renforcera au départ de Montpellier cet été

Air Algérie ouvrira une liaison entre Montpellier et Oran le 25 mars 2018. Elle assurera une fréquence par semaine tous les vendredis du 25 mars au 16 juin ainsi que du 16 septembre au 27 octobre. Le décollage d'Algérie est programmé à 13h45 (arrivée à 15h20) tandis que celui au départ de la France est à 16h20 (arrivée à 17h50).



Au plus fort de l'été (du 17 juin au 15 septembre), la compagnie proposera deux vols par semaine. Les fréquences seront assurées tous les vendredis et dimanches. L'avion s'envolera d'Oran à 12h55 et de Montpellier à 10h25.



Par ailleurs, le transporteur va booster son offre entre Montpellier et Alger pour devenir bihebdomadaire pendant le programme estival (vendredi et dimanche).