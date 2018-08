Air Algérie va desservir le Cameroun et le Gabon

Air Algérie va proposer trois vols hebdomadaires (mardi, jeudi et dimanche) à destination de la capitale gabonaise, Libreville. Le vol décollera d’Alger à 19 heures pour arriver à Libreville à 0h55 puis fera le vol inverse à 1h55 pour arriver à Alger à 7h25.



Dans le prolongement de sa desserte en Afrique centrale, Air Algérie va inaugurer son premier vol à destination du Cameroun, le 3 décembre à raison de trois vols par semaine (lundi, mercredi et vendredi). Le départ d’Alger est prévu pour 20 heures pour arriver à Douala à 0h05. Le vol retour partira de Douala à 02h05 (mardi, mercredi et samedi) pour une arrivée à Alger à 7h05.



A l’heure où il est de plus en plus difficile de relier par avion deux villes du continent africain, Air Algérie jouira d’une situation de monopole au Gabon et au Cameroun depuis Alger, en plus des dessertes d’Abidjan, Bamako, Le Caire, Casablanca, Dakar, Niamey , Nouakchott , Ouagadougou et Tunis.