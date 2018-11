Air Algérie va se poser à l'aéroport de Charleroi

Air Algérie va ouvrir une ligne entre l'aéroport de Charleroi et Alger à compter du 18 décembre 2018. La liaison bihebdomadaire sera assurée par un B737-600, d’une capacité de 101 sièges.



Le Boeing s'envolera d'Algérie à 16h30 les mardi et dimanche et se posera à Brussels South Charleroi Airport à 19h10. Le vol retour proposera un décollage à 20h10 pour un atterrissage sur la piste algérienne à 22h55.



Quatre tarifs sont proposés au départ de Bruxelles-Charleroi, allant du tarif light aux services économiques plus, avec un prix d’appel de 166€ TTC, aller-retour.