Air Algérie vise une liaison Alger – Charleroi en fin d'année

C'est une liaison qui pourrait intéresser les voyageurs d'affaires du Nord de la France et de Belgique : Air Algérie planche depuis cet été sur la mise en place d'une liaison bihebdomadaire entre Alger et l'aéroport de Bruxelles Charleroi. La compagnie visait initialement une ouverture de ligne pour le 28 octobre 2018.



Toutefois, les dernières mises à jour des GDS montrent que la compagnie a revu sa copie. Elle compte désormais lancer cette liaison le 18 décembre prochain. Air Algérie souhaite assurer des vols entre les deux plates-formes tous les mardi et dimanche.



Les réservations ne sont pas ouvertes pour le moment.