Air Arabia se renforce sur la Russie

Déjà présente sur Domodedovo, Air Arabia met une nouvelle option moscovite à la disposition des voyageurs d'affaires, l'aéroport de Sheremetyevo. La compagnie relie Charjah à cette seconde plate-forme depuis le 1er février. Elle assure 4 vols par semaine. Toutefois, elle a déjà prévu de renforcer son offre et proposer une fréquence quotidienne à compter du 1er mars 2018.



De plus, le transporteur ouvrira une liaison Charjah – Grozny en avril 2018. Il desservira la capitale de la Tchétchénie 3 fois par semaine (lundi, mercredi et vendredi). L'avion quittera sa base à 13h00 pour se poser à Grozny à 16h10. Le vol retour prévoit un départ à 17h15 pour un atterrissage à 19h50.