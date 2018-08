Air Asia va desservir les Etats-Unis via le Japon

Basé en Malaisie, le plus grand transporteur à bas prix d'Asie, AirAsia a pour objectif de desservir Los Angeles et San Francisco via le Japon d'ici 2020.



" Le Japon est une plaque tournante fantastique pour nous, car il ne nous faut que 12 heures pour aller à Los Angeles ou San Francisco, ainsi que 10 heures pour aller en Europe ",déclare Tony Fernandez, PDG du Groupe.



AirAsia utilisera des Airbus A330neo pour ces vols long-courriers. AirAsia a 100 A330neo en commande et devrait en prendre livraison à partir de la fin 2019.