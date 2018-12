Air Astana augmente ses fréquences en Ouzbékistan

La compagnie proposera à partir du 31 mars 2019 des fréquences additionnelles vers Tachkent en Ouzbékistan avec d’excellents temps de correspondances via son tout nouvel aéroport d’Astana. Au départ de Paris, Air Astana dessert trois fois par semaine son Hub d’Astana. Outre ses connexions vers les autres pays d’Asie centrale, elle offrira deux fréquences hebdomadaires vers Tachkent.



Les temps de correspondances ont été optimisés afin de proposer aux voyageurs d’affaires et loisirs une offre attrayante vers le cœur de la région de la route de la Soie. Les vols quitteront Paris les mercredis et dimanches à 19H20 pour arriver à Tachkent à 08h40 le lendemain matin. Les vols retours au départ de Tachkent partiront également les mercredis et dimanches à 10h10 pour une arrivée à 18h05 le même jour à Paris.



Les vols transcontinentaux seront opérés en Boeing 757 dotés des dernières technologies de divertissement en vol et d’espacement généreux entre les sièges. Les vols régionaux entre Astana et Tachkent seront effectués en Embraer 190 de dernière génération.