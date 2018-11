Air Astana lance sa compagnie low cost

FlyArystan exploitera un modèle classique de compagnies à bas coûts, inspiré par les exemples de compagnies aériennes à succès comme Easyjet, Indigo, Cebu Pacific et Air Asia. FlyArystan proposera des tarifs extrêmement compétitifs – environ 50% moins chers que ceux pratiqués par Air Astana sur son réseau domestique - avec l’ambition de s’étendre à moyen terme également aux liaisons internationales. La compagnie exploitera initialement 4 avions et comptera une flotte d'au moins 15 appareils d'ici 2022.



FlyArystan opérera au départ de plusieurs aéroports au Kazakhstan. Les routes et les destinations seront annoncées au cours des prochains mois.