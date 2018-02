Air Astana étoffe son offre sur London Heathrow. A compter du 1er juin la compagnie ajoutera deux fréquences hebdomadaires les mercredi et jeudi afin de proposer aux voyageurs d'affaires un vol quotidien entre l'aéroport londonien et la capitale du Kazakhstan. La liaison est assurée par un B757 équipée de 16 sièges Business, 108 Economy et 12 Economy Sleeper.