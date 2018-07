Air Austral autorisée à atterrir de nuit à Mayotte

Après des mois de travail aux côtés des autorités compétentes, Air Austral vient tout juste d'obtenir l’approbation de la Direction Générale de l’Aviation Civile de l’Océan Indien d’exploiter, au moyen de son Boeing 787-8, la piste 16 de l’aéroport de Dzaoudzi pour des atterrissages de nuit. Le vol UU976 en provenance de Paris-CDG a ainsi pu se poser pour la première fois de nuit en début de semaine. Une nouvelle qui permet à la compagnie d’optimiser son programme de vols et ainsi de proposer aux mahorais, un plus grand nombre de fréquences entre Dzaoudzi et Paris-CDG.



D'importantes contraintes et mesures d’atténuation ont dû être prises en compte pour élaborer des actions correctives. En effet, la piste 16 de l’aéroport de Dzaoudzi est la piste la plus courte au monde pour un Boeing 787-8 (seuil de piste réduit par la présence de la colline de Pamandzi). Son atterrissage nécessite donc des conditions météorologiques optimales et la visibilité était jusqu’à aujourd’hui restreinte. Air Austral a ainsi formé spécifiquement 5 équipages techniques (pilotes et copilotes), dont 3 sont aujourd’hui qualifiés.D'importants travaux de mises aux normes des infrastructures ont également été réalisés.