Air Austral et Air Madagascar: nouveau programme de fidélité commun

Les compagnies Air Austral et Air Madagascar franchissent aujourd’hui une nouvelle étape du partenariat stratégique qui les lie depuis le 30 novembre 2017.Un réseau de destinations élargi, un barème de points plus avantageux, des conditions d’accès aux statuts Premium et Exclusive plus souples composent désormais le panel des nouveaux avantages du programme de fidélité, MyCapricorne, commun aux deux compagnies partenaires Air Austral et Air Madagascar mais aussi de leurs filiales Ewa Air et Tsaradia.4 niveaux de cartes de fidélité : Essentiel, Abonné, Premium, Exclusive.Un site unique www.mycapricorne.com.Un numéro d’appel unique pour les « Essentiel » : 0825 013 031.Des lignes téléphoniques dédiées par compagnie pour les niveaux « Abonné », « Premium » & « Exclusive ».Un choix de plus de 100 destinations dans l'océan Indien, en Asie, en Europe mais aussi en Afrique valable sur tout le réseau des compagnies partenaires Air Austral et Air Madagascar mais aussi Ewa Air ou encore Tsaradia.Un barème de points bien plus attractif pour l’utilisation de billets prime, de primes de surclassements, de primes d’excédents bagages.(A titre d’exemple : effectuer et cumuler des points sur 3 aller/retour entre La Réunion et Paris en classe Loisirs, permet d’obtenir une prime aller/retour au départ de La Réunion sur une des destinations régionales suivantes : Mayotte, Maurice, Rodrigues, Nosy Be, Tananarive, Tulear, Fort Dauphin).Avec ce nouveau programme, les voyageurs disposent d'un cumul de points possible sur tout le réseau des compagnies partenaires Air Austral et Air Madagascar, de leurs filiales : Ewa Air, Tsaradia, des partenaires aériens : Air France (sur les destinations Europe uniquement)Des partenaires non aériens : TGV Air, RentalCars ou encore Booking.com. La liste de tous les partenaires est à retrouver sur le site Mycapricorne.com rubrique Partenaires.A l'occasion du lancement de ce nouveau programme de fidélité, les deux compagnies offrent une promotion. Jusqu'au 31 mars 2019, pour tout achat de points sur son espace personnel MyCapricorne, rubrique Cumuler des points > Acheter des points, le membre recevra sur son compte 50% de points bonus supplémentaires.