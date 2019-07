Air Belgium : 2 nouvelles liaisons entre Charleroi et les Antilles françaises

À partir du 7 décembre 2019, Air Belgium va relier Charleroi aux aéroports de Fort-de-France (Martinique) et de Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) au moyen de 2 liaisons différentes, qui seront chacune effectuées 2 fois par semaine chacune. 3 catégories seront accessibles aux passagers, selon les tarifs suivants : classe économique à 345 € (toutes taxes incluses et bagages compris), classe Premium à partir de 739 € et classe Business à partir de 1739 €.