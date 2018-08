Air Belgium annonce 3 nouvelles lignes vers la Chine

La compagnie aérienne ne limite pas ses ambitions à la Chine puisqu'elle fait également savoir qu'elle envisage d'ouvrir de nouvelles lignes vers quatre à six destinations en Asie, notamment Tokyo, Séoul et Cebu programmées pour le mois d'octobre.Un porte-parole de la compagnie a confirmé que ces quatre à six liaisons supplémentaires seraient exploitées par des compagnies aériennes partenaires et comprendront une escale à Hong Kong.Air Belgium est une jeune compagnie aérienne qui a effectué son vol inaugural en juin dernier . Elle exploite une ligne régulière entre Charleroi,en Belgique et l'aéroport de Hong Kong.