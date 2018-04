Air Belgium fait une répétition générale avant de décoller

Avant le lancement officiel de son vol vers Hong Kong , Air Belgium va mener un test grandeur nature le 21 avril 2018. Elle embarquera plus de 250 passagers dans un A340 pour réaliser un parcours scénique en Europe.Pendant ce vol de 3 heures, les voyageurs pourront découvrir le service complet à bord effectué par les membres d’équipage, une série de produits belges sélectionnés ainsi que visionner des films. Les passagers auront aussi la possibilité d'enregistrer un bagage (10kg maximum).Les participants seront amenés à partager leur expérience en complétant un formulaire de satisfaction destiné aux équipes de la nouvelle compagnie et de sa base à Brussels South Charleroi. Leurs retours permettront aux deux entreprises d’améliorer si nécessaire ces services avant le lancement des premiers vols.La totalité des recettes de ce vol seront reversées intégralement à des associations belges qui soutiennent la recherche contre le cancer : le Télévie côté francophone et Kom op tegen Kanker en Flandre. De plus, à la sortie de l’aéroport, les passagers pourront également offrir le contenu de leur valise (vêtements, livres, etc.) à Oxfam-Solidarité qui les attendra sur le parking.Pour ce vol exceptionnel, les billets sont vendus au prix de 25€, 40€ et 50€ selon la classe choisie (économique, premium et business). Air Belgium espère récolter plus de 5.000€ ainsi que de nombreux vêtements et livres.