Air Canada accepte WeChat Pay et Alipay

Air Canada annonce qu’il est désormais possible de payer au moyen d’ Alipay et de WeChat Pay lorsqu’une réservation est effectuée sur les sites web du transporteur en Amérique du Nord et à Hong Kong.



"Depuis l’automne dernier, nos clients aux quatre coins du monde peuvent utiliser le mode de paiement local de leur choix lorsqu’ils achètent des billets sur aircanada.com dans leur pays d’origine, ce qui comprend les options Alipay et WeChat Pay en Chine", a affirmé John MacLeod, le vice-président ventes mondiales et Alliances d’Air Canada.



" Étant donné le nombre grandissant de clients qui achètent des billets en Amérique du Nord et à Hong Kong et qui cherchent à utiliser ces autres modes de paiement, nous acceptons désormais les options AliPay et WeChat Pay pour les réservations effectuées sur aircanada.com au Canada, aux États-Unis et à Hong Kong."



Les clients peuvent effectuer des transactions sur aircanada.com localement en utilisant iDEAL aux Pays-Bas, Sofort et Giropay en Allemagne, Bancontact en Belgique, POLi en Australie, et Alipay et WeChat Pay en Chine, au Canada, aux États-Unis et à Hong Kong.



Tous ces autres modes de paiement et ces modes de paiement locaux sont traités par l’intermédiaire d’une plateforme unique. Cette méthode facilite l’expansion et simplifie l’ajout de nouveaux modes de paiement, au besoin, sans devoir recourir à des contrats individuels ou à un travail de développement supplémentaire.



La compagnie dessert Shanghai depuis Montréal, Toronto et Vancouver, et Pékin depuis Toronto et Vancouver.