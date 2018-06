Air Canada et Air China ont signé pour une co-entreprise

A la veille du G7 au Canada, le président du conseil d'Air China Jianjiang Cai souligne que "Le marché sino-canadien est l'un des principaux marchés long-courriers d'Air China". Il s'est développé rapidement ces dernières années avec une croissance de 17,8 % en 2017.



La co-entreprise sera progressivement mise en place au cours des six prochains mois et permettra aux clients de bénéficier d’horaires de vol optimisés, de tarifs harmonisés, de ventes conjointes avec des programmes spécifiquement destinés aux entreprises. En décembre 2017, Air China et Air Canada avait déjà engagé un partenariat sur l'accès aux salons et lancé leur première promotion conjointe autour de leurs programmes de fidélisation respectifs, PhoenixMiles et Aéroplan.



Ces deux dernières années, Air China a lancé des vols directs entre Beijing et Montréal, tandis qu'Air Canada a ouvert de nouveaux vols sans escale entre Montréal et Shanghai . Les deux transporteurs assurent désormais jusqu'à 52 vols transpacifiques par semaine entre le Canada et la Chine (au départ et à destination de Toronto, Vancouver, Montréal, Beijing et Shanghai).