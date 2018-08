Air Canada et WestJet augmentent les frais de bagages

Pour le premier bagage enregistré, les frais passent de 25 dollars canadiens (15,60 euros) à 30 dollars (19,80 euros) et de 30 dollars à 50 dollars (31,20 euros) pour le deuxième bagage.



Les nouveaux frais seront applicables après le 5 octobre pour Air Canada aux vols à travers le Canada, à destination et en provenance des États-Unis, des Caraïbes et du Mexique.



Chez WestJet, la mesure entrera en vigueur le 1er octobre pour les réservations intérieures faites depuis le 24 août, et à compter de ce mardi 28 août pour les vols à destination des États-Unis et des destinations internationales.