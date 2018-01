Air Canada ira toute l’année de Vancouver à Delhi

La liaison sans escale Vancouver-Delhi, actuellement saisonnière, deviendra annuelle à compter du 8 juin 2018. Les vols sont assurés en B787-9 configuré en trois cabines, avec 30 fauteuils-lits en Classe affaires, 21 sièges en Premium Eco et 247 sièges en économique.



Pour mémoire, la compagnie canadienne va ouvrir d’autres liaisons internationales cette année au départ de Toronto vers Shannon (Irlande), Porto (Portugal), Zagreb (Croatie), Bucarest (Roumanie) et Buenos Aires (Argentine).

Programme également chargé au départ de Montréal vers Tokyo Narita (Japon), Dublin (Irlande), Bucarest (Roumanie) et Lisbonne (Portugal). Enfin, Paris n’est pas oublié au départ de Vancouver.