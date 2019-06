Air Canada ouvre un nouveau salon à l’aéroport de Toronto

C’est un salon "haut de gamme" qui est désormais accessible à certains voyageurs à l’aéroport de Toronto Pearson. Ce salon express appartenant à sa collection Feuille d'érable a été spécialement conçu pour certains voyageurs d’Air Canada (créateur du salon) et d’United Airlines. Les passagers voyageant en Classe Affaires peuvent y accéder, de même que ceux possédant le statut « Altitude » chez Air Canada et les membres de Star Alliance Gold chez la compagnie canadienne et United Airlines. Se situant dans une zone de départ transfontalière, le salon est principalement conçu pour les voyageurs qui attendent un vol.



Le nouveau salon compte 50 places et s’ajoute à trois autres salons Feuille d'érable déjà présents dans l’aéroport. Il comprend un bar libre-service, un service de restauration rapide. Une connexion wifi sera également possible pour les clients. Pour Andrew Yiu, vice-président du développement des produits chez Air Canada, le tout nouveau salon permettra aux clients de "profiter d’un environnement calme pour travailler ou se détendre avant leur vol".



Ce nouveau salon Feuille d'érable s'ajoute à de nombreux autres présents dans des aéroports du Canada, des États-Unis et d'Europe (dont un à Paris CDG).