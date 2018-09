Air Canada ouvre un salon à l'aéroport de Saskatoon

Le salon Feuille d'érable de l'aéroport international John G. Diefenbaker de Saskatoon peut accueillir jusqu'à 40 clients. Il met en avant l'art et le design du Canada, dont des œuvres de deux artistes saskatchewanais, Shawn Evans et Holly Friesen.



Mesurant 137 mètres carrés, l'espace propose notamment un bar avec un vaste choix de boissons, dont des vins canadiens et des cafés de spécialité, et un buffet libre-service.



Les voyageurs d'affaires qui souhaitent travailler sur place peuvent aussi profiter du cybercomptoir doté d'ordinateurs et d'imprimantes couleur, d'un accès wifi gratuit, ainsi que d'une vaste gamme de journaux et de magazines numériques, accessibles au moyen de l'application PressReader.



Le lounge sera ouvert sept jours sur sept. Il est situé dans la zone des départs, à quelques pas des portes d'embarquement d'Air Canada.



La compagnie propose jusqu'à 1 320 places au départ de Saskatoon et assure jusqu'à six vols quotidiens sans escale pour Toronto, quatre pour Calgary, trois pour Vancouver, deux pour Winnipeg, un pour Edmonton, un pour Regina et un au départ d'Ottawa.