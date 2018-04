Air Canada prolonge son Marseille – Montréal d'un mois

Air Canada étend la durée de la liaison saisonnière Marseille-Montréal, opérée par sa filiale Air Canada Rouge. Le vol qui débutera le 9 juin prochain sera désormais opéré jusqu’au 19 novembre au lieu du 15 octobre.



Le vol aller AC1963 décollera de Provence à 12h30 les lundi, jeudi et samedi pour se poser au Québec à 14h50, heure locale. Au retour, le vol AC1962 quittera Montréal à 21h25 les mercredi, vendredi et dimanche pour atterrir dans la cité phocéenne à 10h35 le lendemain matin.



Les fréquences seront assurées en B767-300 d’Air Canada Rouge configuré en bi-classe avec 24 sièges en Classe Premium rouge et 258 places dans la cabine principale «rouge» dont 35 en configuration «rouge plus».