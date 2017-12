Air Canada renforce ses liens avec Air China

Air China ajoutera son code sur le nouveau vol quotidien Montréal-Shanghai d'Air Canada, ainsi que sur les liaisons à destination de Victoria, Kelowna, Saskatoon et Regina au départ de Vancouver. La compagnie canadienne posera son code sur les vols de sa partenaire asiatique à destination de Zhengzhou, Xiamen, Shenzhen et Nanjing au départ de Beijing et sur le vol d'Air China entre Montréal et La Havane.



Les deux transporteurs ont également élargi leur entente concernant l'accès à leurs salons. Outre les clients Star Alliance Gold, tous les clients d'Air China First et Business auront désormais accès aux salons Feuille d'érable d'Air Canada pour les vols internationaux. Les clients admissibles d'Air Canada conserveront leur accès aux salons d'Air China à Beijing, Shanghai et dans d'autres aéroports partout en Chine.



Air Canada commercialise actuellement des vols en codeshare exploités par Air China entre Beijing et Guangzhou, Chengdu, Chongqing, Wuhan, Xi'an et Shenyang, ainsi que sur les lignes Montréal-Beijing et Vancouver-Beijing. Parallèlement, Air China propose les liaisons exploitées par Air Canada entre Vancouver et Calgary, Edmonton, Toronto, Montréal, Ottawa et Winnipeg, ainsi qu'entre Montréal et Ottawa, Toronto et Winnipeg, mais aussi au départ de Vancouver et de Toronto à destination de Beijing et de Shanghai.



Air Canada assure jusqu'à 35 vols par semaine entre le Canada (Toronto, Vancouver et Montréal) et la Chine (Beijing et Shanghai). Air China exploite jusqu'à 11 vols par semaine entre la Chine et le Canada, au départ de Beijing et à destination de Vancouver et de Montréal.