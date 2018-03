Air Canada renforcera son offre sur les USA en octobre

Les voyageurs d'affaires se verront proposer par Air Canada plus de vols vers les USA lors du programme hiver 2018/19. La compagnie ouvrira des vols saisonniers quotidiens entre Calgary et Palm Springs, ainsi qu’entre Edmonton et Las Vegas. Les nouvelles liaisons Calgary-Palm Springs et Edmonton-Las Vegas seront assurées respectivement sur A320 d'Air Canada et A319 d'Air Canada Rouge, configurés en bi-classe.



De plus, le transporteur canadien va augmenter la fréquence de ses liaisons au départ de Calgary et à destination de Puerto Vallarta, Los Cabos et Phoenix, ainsi que de son service au départ de Vancouver et à destination de Phoenix et de Palm Springs. Un renforcement de la desserte d’Hawaï en s’appuyant la nouvelle flotte de B737 MAX est également prévu l'hiver prochain.