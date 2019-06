Air Canada renouvelle son partenariat avec GBTA France

Air Canada et l’association GBTA (Global Business Travel Association) ont annoncé le renouvellement de leur partenariat pour l’année 2019/2020. Un partenariat qui a débuté à la fin du mois de juin 2018.



Ce renouvellement du partenariat s’inscrit dans un contexte économique favorable entre la France et le Canada. En effet, plus de 600 entreprises françaises sont présentes au Canada représentant près de 85 000 emplois.



De même, 200 filiales de sociétés canadiennes sont implantées en France, et emploient 21 000 personnes. Ce contexte favorise ainsi les voyages d’affaires entre les deux pays, qui constituent une part importante du chiffre d’affaires de la compagnie canadienne en France.



Pour rappel, la compagnie dessert Montréal, Toronto et Vancouver depuis 7 villes françaises dont Paris, Fort de France, Lyon, Nice, Marseille, Bordeaux et Pointe à Pitre.