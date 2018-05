Air Canada : un 1er trimestre encourageant

Le 1er trimestre 2018 d'Air Canada se révèle encourageant. La compagnie présente un BAIIALA (bénéfice avant intérêts, impôts, dotation aux amortissements et aux pertes de valeur et location d'avions) de 397 M$, contre 366 M$ à la même époque l'année dernière. Par ailleurs, elle a réduit sa perte d'exploitation de moitié passant de 30 M$ à 14 M$ en un an. En revanche, le transporteur enregistre une perte avant impôts ajustée de 72 M$ au premier trimestre de 2018 contre une perte avant impôts ajustée de 63 M$ au trimestre correspondant de l'exercice précédent.



Pour le 1er trimestre 2018, Air Canada affiche une perte avant impôts selon les PCGR de 184 M$, qui comprend une perte de change de 112 M$, en regard d'une perte avant impôts de 13 M$, qui comprenait un profit de change de 70 M$, au 1er trimestre 2017.