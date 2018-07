Air Canada va augmenter les prix des billets d'avion

Air Canada a enregistré un bénéfice d'exploitation de 226 M$ au deuxième trimestre 2018 contre 292 M$ l'année précédente. Son bénéfice avant impôts ajusté est de 163 M$ contre 229 M$ au 2eme trimestre 2017. Le BAIIALA (bénéfice avant intérêts, impôts, dotation aux amortissements et aux pertes de valeur et location avions) est, pour sa part, de 646 M$ (contre 681 M$ en 2017).



Si la compagnie se félicite des "résultats solides" enregistrés au cours de ce trimestre, Calin Rovinescu, président et chef de la direction prévient "Nous avons toutefois modifié nos prévisions pour 2018 à l'égard de certaines mesures financières clés étant donné la rapide augmentation du cours du carburant aviation au premier semestre de 2018" . Estimant que l'effet est à court terme, l'entreprise pense pouvoir "atténuer d'environ 75% l'effet de la hausse prévue du cours du carburant aviation en 2018 au moyen de majorations tarifaires". Néanmoins, elle n'a pas précisé l'ampleur de l'augmentation des prix des billets pour le moment.



D'autres initiatives commerciales et un programme de transformation des coûts sont également prévus pour absorber la hausse du prix du pétrole.