Air Canada va relier Montréal à Raleigh (USA) en juin

Air Canada va voler plus souvent vers la Caroline du Nord au printemps prochain. La compagnie canadienne lancera une liaison quotidienne entre Montréal et Raleigh à compter du 3 juin 2019. Par ailleurs, un avion de plus gros gabarit sera affecté aux vols reliant Toronto à Raleigh et Charlotte afin d'augmenter la capacité et d'offrir une classe affaires.