Air Canada va renforcer son offre au départ de Vancouver

Air Canada va rendre sa ligne Vancouver – Delhi quotidienne toute l'année à compter du 2 juin 2019. La liaison sera assurée par un B787.



Le transporteur profitera du programme d'été pour augmenter l'offre de 3 autres liaisons proposées au départ de Vancouver. Il portera à quatre fréquences par semaine son service sans escale sur Melbourne à partir du 3 juin. Il prévoit aussi d'ajouter des vols sur Zurich pour proposer 5 vols hebdomadaires du 6 juin au 13 octobre 2019.



Air Canada passera aussi à cinq vols par semaine la fréquence de la liaison Vancouver-Osaka (Kansai) de juin à octobre. Ces services seront assurés par des Dreamliner



La compagnie précise "l'horaire de toutes les nouvelles liaisons est établi de manière à optimiser, à la plaque tournante d'Air Canada à Vancouver, les correspondances à destination et au départ de son vaste réseau en Amérique du Nord. Tous les vols sur l'Australie s'harmonisent aux correspondances avec le partenaire d'exploitation à code multiple Virgin Australia depuis et pour Adélaïde, Canberra et Perth ainsi que pour la Tasmanie. De plus, le nouveau service Vancouver-Zurich d'Air Canada simplifie les correspondances depuis et pour l'Europe et l'Afrique".