Air Canada vole entre Montréal et Dublin

Les voyageurs d'affaires peuvent désormais relier Montréal à Dublin avec Air Canada. La compagnie canadienne a lancé cette liaison saisonnière début juin et l'assurera 4 fois par semaine jusqu'au 12 octobre 2018. La liaison est effectuée avec un 737 MAX 8 de Boeing. L'avion est équipé avec une cabine Économique Privilège et une classe économique.



L'appareil décolle du Québec à 21h15 tous les lundi, mercredi, jeudi et samedi pour se poser en Irlande à 8h25 le lendemain. Le vol retour prévoit ensuite un départ de l'aéroport irlandais à 10h20 pour un atterrissage à Montréal à 12h00 (heure locale).