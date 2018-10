Air Caraïbes décolle pour Nassau

Air Caraïbes relie Paris Orly à Nassau jusqu’à 3 fois par semaine via San Salvador aux Bahamas ou La Havane à Cuba. Les liaisons entre Nassau et San Salvador ou La Havane sont opérées par la compagnie Bahamasair grâce à la signature d’un accord interline conclu entre les deux compagnies.



Dans un premier temps, les passagers au départ de Paris, emprunteront un vol transatlantique à destination de San Salvador opéré par Air Caraïbes en Airbus A330. Ce vol direct à l’aller, comprendra au retour une escale à Punta Cana.



La deuxième partie du trajet entre les îles de San Salvador et de Nassau, est quant à elle opérée par Bahamasair à bord d’un ATR court-courrier.



Par ailleurs, jusqu'à 3 vols A/R par semaine Nassau <> La Havane sont également proposés par Bahamasair en partenariat avec Air Caraïbes. Les clients de la compagnie pourront combiner leur séjour à Nassau avec une escale à Cuba et puis rejoindre directement Paris au départ de La Havane.



L’accord conclu entre les deux compagnies présente l’avantage pour les passagers de la ligne Paris Orly <> Nassau, de disposer d’une grande simplicité dans la réservation et l’organisation de leur trajet. Un passager au départ de Paris Orly pourra ainsi se rendre à Nassau avec un seul billet grâce à une correspondance et un transfert facilités à San Salvador ou à La Havane, mais également un seul interlocuteur en cas de modification souhaitée du voyage.



Air Caraïbes continue ainsi l’extension de son réseau régional vers cette destination phare de l’arc caribéen, qu’elle dessert depuis fin décembre 2016. Le tarif : Paris Nassau est à partir de 686 €* TTC A/R par personne.