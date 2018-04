Air Caraïbes et Aigle Azur bientôt en partage de codes

C’est presque une habitude pour cette compagnie mais 2017 n’échappe pas à la règle de la rentabilité. Air Caraïbes a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 437,82 millions d'euros, en progression de 15,27% par rapport à 2016. La compagnie enregistre un résultat net de 12 millions d'euros après impôts et participation-intéressement.



Sur le plan opérationnel, l'année 2017 a été marquée par un nombre de passagers transportés, 1 509 574, soit une progression de 8% par rapport à 2016.



Marc Rochet, a toujours expliqué qu’il n’y avait pas de secrets majeurs pour assurer la rentabilité, si ce n’est une gestion serrée construite autour d’une stratégie réfléchie. Et de déclarer : " 2017 était avant tout une réussite commerciale avec l'ouverture de nouvelles lignes transatlantiques (Cuba et République Dominicaine). Les performances d'Air Caraïbes en 2017 illustrent une nouvelle fois la solidité et la pertinence de notre modèle et de notre offre. Avec l'arrivée de deux nouveaux A350 en 2017, et d'un A330 en réserve opérationnelle, nous disposons d'une flotte long-courrier de 8 Airbus 330 et 350 ".



Bonne nouvelle pour le transporteur, son concurrent annoncé sur les Antilles, Norwegian, a renoncé à la desserte pour l'hiver 2018/2019.