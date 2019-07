Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte





Air Caraïbes et Corsair stoppent leur code-share sur les Antilles

Le partage de code avait été mis en place en 2012. Les compagnies estiment que leurs programmes de vols très complets ne justifient plus aujourd'hui les combinaisons de vols.



Air Caraïbes et Corsair opérent en code-share les lignes Orly/Pointe-à-Pitre et Orly/Fort-de-France, depuis mars 2012, sur la cabine Economie. D’un commun accord, les deux compagnies ont décidé de mettre fin à ce partage de code à partir de la fin de la saison été, le 26 octobre prochain. Les clients continueront de bénéficier des programmes de vols très complets de chacune des deux compagnies sur l’axe Métropole/Antilles.



"L’arrêt du partage de code permettra d’améliorer la lisibilité de l’offre à la fois pour les clients et les distributeurs de chacune des deux compagnies», précise ces dernières dans un communiqué commun. Bien sûr tous les billets déjà émis par une des compagnies pour un transport même après le 26 octobre seront honorés par l’autre compagnie exactement dans les conditions du partage de code, afin que tout soit transparent pour les clients.



A l’avenir, et dans la perspective de sa nouvelle flotte avec l’arrivée de trois nouveaux Airbus A330-900 NEO à partir de septembre 2020, Corsair entend développer les dessertes de Pointe-à-Pitre et de Fort-de-France sur lesquelles elle est historiquement présente depuis près de 30 ans.



Air Caraïbes améliore également ses dessertes de Pointe-à-Pitre et Fort-de-France, avec l’arrivée ce jeudi 25 juillet d’un tout nouvel A350-900 flambant neuf, puis de deux A350-1000 en décembre 2019 et 2020 et une flotte renouvelée pour opérer ses vols sur son réseau régional.